ФБК: В квартире Любови Соболь прошел обыск

Полиция пришла домой к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, об этом она сообщила в Twitter.

Директор ФБК Иван Жданов позже сообщил, что в квартире Соболь проходит обыск. Он добавил, что происшествие может быть связано с возбужденным в отношении юриста уголовным делом, так как «в рамках проверки с обысками не приходят».

Соболь в понедельник пришла домой к фигуранту расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального Константину Кудрявцеву и была задержана сотрудниками правоохранительных органов.



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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Алексей НавальныйОбыскиФонд Борьбы С Коррупцией
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