ФБК: В квартире Любови Соболь прошел обыск

Полиция пришла домой к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, об этом она сообщила в Twitter.

Директор ФБК Иван Жданов позже сообщил, что в квартире Соболь проходит обыск. Он добавил, что происшествие может быть связано с возбужденным в отношении юриста уголовным делом, так как «в рамках проверки с обысками не приходят».