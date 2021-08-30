Уголовное дело возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации в Волгограде

По данным ведомства, две медсестры районной больницы продали около 20 сертификатов о вакцинации людям, которые фактически вакцинацию не проходили.



Дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Отмечается, что обе медсестры задержаны и уже дали признательные показания.

