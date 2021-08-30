Уголовное дело возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации в Волгограде

Уголовное дело возбуждено в Волгограде по факту продажи медсестрами поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

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По данным ведомства, две медсестры районной больницы продали около 20 сертификатов о вакцинации людям, которые фактически вакцинацию не проходили.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Отмечается, что обе медсестры задержаны и уже дали признательные показания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВолгоград
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