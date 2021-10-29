Депутат ГД Валерий Рашкин попался с убитым зверем в автомобиле

Полиция Саратовской области нашла в багажнике автомобиля депутата Госдумы восьмого созыва Валерия Рашкина убитого лося. Об этом сообщает «Регион 64».

По данным агентства, инцидент произошел ранее в пятницу, 29 октября. Сотрудники полиции и комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области остановили в Лысогорском районе автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял Рашкин. В салоне также находился еще один мужчина. По имеющимся данным, автомобиль был оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ. После обыска в багажнике было обнаружено мертвое животное.

Агентство со ссылкой на неназванный источник передает, что Рашкин заявил об обнаружении тела животного в лесу. По его словам, он решил его забрать и разделать. При этом он осознавал незаконность своих действий. Ущерб от незаконной добычи оценивается в 240 тысяч для самца и 400 тысяч рублей для самки лося.

По сведениям «Регион 64», Рашкин также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Полиция выясняет обстоятельства данного инцидента.

