Уголовное дело в отношении певца Шарлота передали в суд
Уголовное дело по обвинению певца Шарлота в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в реабилитации нацизма передано в суд. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Самарской области, сообщает ТАСС.
В надзорном ведомстве отметили, обвинительное заключение по делу Шарлота утверждено.
«Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Россия готова возобновить поставки по «Северному потоку - 2» в ЕС
- Уголовное дело в отношении певца Шарлота передали в суд
- The Cure официально анонсировали новый альбом и выпустили сингл
- Психолог Шаповалова рассказала, как лучше всего пережить развод
- Экс-депутата Госдумы Шилкина задержали по подозрению в хищении двух миллиардов рублей
- Напавший на полицейского американец заявил, что не считает себя гражданином США
- Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в октябре
- Депутат Селезнев: В ударах БПЛА по нефтезаводам нет катастрофы
- Германия отказалась обнародовать детали расследования подрыва «Северных потоков»
- Актера Панина заочно приговорили к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru