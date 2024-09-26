Уголовное дело в отношении певца Шарлота передали в суд

Уголовное дело по обвинению певца Шарлота в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в реабилитации нацизма передано в суд. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Самарской области, сообщает ТАСС.

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В надзорном ведомстве отметили, обвинительное заключение по делу Шарлота утверждено.

«Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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