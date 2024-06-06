Уголовное дело против высадившего участников СВО таксиста закрыли
Уголовное дело, которое было возбуждено в Москве в отношении киргизского таксиста, высадившего из машины участников СВО, было прекращено. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.
Информация об инциденте появилась в соцсетях. Следственный комитет РФ 4 июня объявил о возбуждении уголовного дела по статье «возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
В сообщении говорится, что в МИД России была направлена официальная нота с просьбой провести «объективное и всестороннее рассмотрение уголовного дела», а таксисту была оказана «полная консульская и юридическая помощь».
«В настоящее время уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана прекращено в связи с отсутствием состава преступления», - заключили в МИД Киргизии.
Ранее водитель такси заявил, что причиной конфликта с пассажирами была не СВО, а изменение способа оплаты поездки с банковской карты на наличные, и он засомневался в том, что ему заплатят, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru