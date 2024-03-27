Углубленные курсы подготовки к ЕГЭ появились в «Московской электронной школе»

Еженедельно проходят два онлайн-семинара. Также школьники могут выполнять тесты и самостоятельно изучать материалы.

До этого школьникам Москвы стали доступны в библиотеке и электронном дневнике «МЭШ» новые видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения для подготовки к испытаниям.

Также столичным школьникам теперь доступна информация о прошедших и планируемых контрольных работах, включая их даты и темы. Такая новинка появилась в электронном дневнике «Московской электронной школы» («МЭШ»).

Расписание поможет школьникам эффективнее распределять время и тщательнее готовиться к работам. Информацию о контрольных работах можно просматривать в любое время со смартфона в мобильном приложении.

