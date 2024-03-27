Углубленные курсы подготовки к ЕГЭ появились в «Московской электронной школе»

Углубленные курсы подготовки к ЕГЭ появились в «Московской электронной школе». Теперь учащимся доступны онлайн-курсы с разбором сложных экзаменационных заданий по математике, физике, биологии, литературе и обществознанию. О деталях рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что опытные тренеры и наставники, которые обычно готовят победителей и призеров олимпиад, в доступной форме разбирают сложные задания ЕГЭ и помогают выстроить алгоритмы для их решения.

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Еженедельно проходят два онлайн-семинара. Также школьники могут выполнять тесты и самостоятельно изучать материалы.

До этого школьникам Москвы стали доступны в библиотеке и электронном дневнике «МЭШ» новые видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения для подготовки к испытаниям.

Также столичным школьникам теперь доступна информация о прошедших и планируемых контрольных работах, включая их даты и темы. Такая новинка появилась в электронном дневнике «Московской электронной школы» («МЭШ»).

Расписание поможет школьникам эффективнее распределять время и тщательнее готовиться к работам. Информацию о контрольных работах можно просматривать в любое время со смартфона в мобильном приложении.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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