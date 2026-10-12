Есть контакт: Как командировки помогают россиянам находить клиентов и друзей

Командировку можно рассматривать не только как логистическую задачу, но и как возможность для развития профессиональных и социальных связей, заявил НСН HR директор Smartway Илья Понукалин.

65% россиян хотя бы раз знакомились в деловой поездке с человеком, который впоследствии стал важен для их работы или личной жизни. По данным исследования, проведенного платформой для управления командировками Smartway, большинство сотрудников воспринимают командировку не только как рабочую поездку. При этом для 35% командировки остаются исключительно рабочим процессом – они признались, что общаются в поездках только по рабочим вопросам.

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«Командировка часто предполагает больше живого общения, чем обычный рабочий день. Сотрудники оказываются в новой среде, встречаются с коллегами из других городов и компаний, участвуют в конференциях, переговорах и неформальных мероприятиях. В таких условиях естественным образом возникают новые контакты, часть которых может оказаться значимой уже после завершения поездки. Поэтому командировку можно рассматривать не только как логистическую задачу, но и как возможность для развития профессиональных и социальных связей», – комментирует Илья Понукалин, HR директор Smartway.

Чаще всего россияне знакомятся в командировках с будущими клиентами – так ответили 27% опрошенных. Еще 18% нашли во время командировок друзей, с которыми продолжают общаться после возвращения домой. Для 14% респондентов деловая поездка стала местом знакомства с будущим коллегой, а для 6% – с будущим работодателем. Таким образом, командировка может влиять не только на текущие рабочие задачи, но и на дальнейшую карьерную траекторию человека и жизнь в целом.

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ФОТО: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
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