Есть контакт: Как командировки помогают россиянам находить клиентов и друзей

Командировку можно рассматривать не только как логистическую задачу, но и как возможность для развития профессиональных и социальных связей, заявил НСН HR директор Smartway Илья Понукалин.

65% россиян хотя бы раз знакомились в деловой поездке с человеком, который впоследствии стал важен для их работы или личной жизни. По данным исследования, проведенного платформой для управления командировками Smartway, большинство сотрудников воспринимают командировку не только как рабочую поездку. При этом для 35% командировки остаются исключительно рабочим процессом – они признались, что общаются в поездках только по рабочим вопросам.