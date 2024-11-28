УФНС напомнила о сроках уплаты налогов до 2 декабря
Гражданам России необходимо уплатить налоги, включая транспортный, земельный, имущественный, а также налоги на вклады и высокий доход, до 2 декабря. Об этом сообщили в УФНС России по Москве.
Согласно информации ведомства, налоговые уведомления можно получить тремя способами: по почте на бумажном носителе, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или на портале госуслуг. На данный момент уже отправлено около 5,5 млн уведомлений, из которых 4 млн — в электронной форме.
Все налоги теперь включены в одну квитанцию, и оплату можно произвести единым платежом. Распределение средств между различными налогами будет выполнено автоматически.
В случае просрочки уплаты с 3 декабря начнет начисляться пеня. Кроме того, УФНС напомнила, что налог с доходов по банковским вкладам в размере свыше 150 тыс. рублей также должен быть уплачен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru