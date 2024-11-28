УФНС напомнила о сроках уплаты налогов до 2 декабря

Гражданам России необходимо уплатить налоги, включая транспортный, земельный, имущественный, а также налоги на вклады и высокий доход, до 2 декабря. Об этом сообщили в УФНС России по Москве.

Согласно информации ведомства, налоговые уведомления можно получить тремя способами: по почте на бумажном носителе, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или на портале госуслуг. На данный момент уже отправлено около 5,5 млн уведомлений, из которых 4 млн — в электронной форме.