УФНС напомнила о сроках уплаты налогов до 2 декабря

Гражданам России необходимо уплатить налоги, включая транспортный, земельный, имущественный, а также налоги на вклады и высокий доход, до 2 декабря. Об этом сообщили в УФНС России по Москве.

Согласно информации ведомства, налоговые уведомления можно получить тремя способами: по почте на бумажном носителе, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или на портале госуслуг. На данный момент уже отправлено около 5,5 млн уведомлений, из которых 4 млн — в электронной форме.

Москва исключила 91 объект из перечня недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Все налоги теперь включены в одну квитанцию, и оплату можно произвести единым платежом. Распределение средств между различными налогами будет выполнено автоматически.

В случае просрочки уплаты с 3 декабря начнет начисляться пеня. Кроме того, УФНС напомнила, что налог с доходов по банковским вкладам в размере свыше 150 тыс. рублей также должен быть уплачен, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеДолгиНалоги

Горячие новости

Все новости

партнеры