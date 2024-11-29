Москва исключила 91 объект из перечня недвижимости, облагаемой налогом от кадастра
В Москве из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 91 объект, сообщила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы. Организации – собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество за текущий год от среднегодовой стоимости.
Кроме того, в перечень на 2024 год вошло одно нежилое здание. Оно соответствует критериям перечня до 1 января текущего года, однако сведения об этом объекте поступили уже после его формирования. Багреева отметила, что столичное правительство регулярно актуализирует перечень исходя из изменений в характеристиках объектов в Едином госреестре недвижимости или в результате проверок, которые были проведены по запросам собственников.
Перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, стартовал в Москве в 2014 году. Перечень торгово-офисной недвижимости утверждается правительством столицы ежегодно и затем корректируется три раза в год. В этом году он насчитывает свыше 37 тысяч объектов. Это, в частности, офисная и торговая недвижимость, а также объекты общепита.
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