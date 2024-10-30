Уехавшим на работу в новые регионы учителям увеличат выплату до двух миллионов рублей

Уехавшим на работу в новые регионы учителям увеличат выплату до двух миллионов рублей в рамках программы «Земский учитель», следует из опубликованного проекта Минпросвещения РФ.

В рамках программы специалисты получают единовременную выплату при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, малые города и поселки городского типа. Учителя, которые отправили на работу в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области будут получать два миллиона рублей. Также эта сумма положена специалистам при переезде в районы Дальнего Востока. В остальных случаях выплата составляет миллион рублей.

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Повышенные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке будут сохранены, заявил ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

Он напомнил, что в рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были вдвое увеличены единовременные выплаты для врачей и педагогов, которые переезжают работать в поселки и села Дальнего Востока, до двух миллионов рублей. Для медицинских работников средняя выплата до миллиона, указал Путин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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