УДОвлетворительно: Что будет с Улюкаевым после досрочного освобождения из колонии
Политолог Журавлёв объяснил причины положительного решения суда по УДО экс-главы Минэкономразвития.
Решение об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего министра экономического развития Алексей Улюкаева принималось не на высшем государственном уровне. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
«Решение принимается на уровне судьи и руководителя колонии, где он отбывает срок. Достаточно рекомендации именно последнего, чтобы Улюкаева выпустили. УДО чётко определено – если ты отсидел полсрока, то имеешь право подать на условно-досрочное освобождение. Если восемь лет ему дали, значит через четыре года может выйти при условии примерного поведения», - отметил эксперт.
Московский районный суд Твери 27 апреля принял решение об условно-досрочном освобождении Алексея Улюкаева. В постановлении отмечается, что все стороны, принимавшие участие в процессе, считают цели назначенного наказания выполненными. Постановление может быть обжаловано до 11 мая, после чего экс-министра отпустят на свободу.
Политолог считает, что Улюкаев уже не получит чиновничьих должностей, однако «спокоен» за его материальное благополучие:
«Я не вижу Улюкаева на государственной службе. Поскольку он сел по коррупционному делу, есть ограничения в этом плане. Так как он немолодой человек, то и вообще, скорее всего, нет. Но тут встаёт вопрос: он часть команды или нет? Он был популярен у либеральных СМИ, они радовались, когда он стал министром. Если Улюкаев часть некой либеральной команды, то он может возглавить какой-нибудь общественный совет, центр аналитических исследований, который будет приглашаться на все мероприятия той же академии госслужбы. Он может писать экспертные заключения. С точки зрения материальных благ ему будет очень хорошо», - предположил Журавлев.
Алексей Улюкаев в ноябре 2016 года стал первым в современной России задержанным федеральным министром. После этого президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Экс-главу Минэкономразвития признали виновным в получении взятки в особо крупном размере ($2 млн) от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Согласно материалам дела, эти средства должны были стать «премией» за положительную оценку министерства, которая позволила бы «Роснефти» приобрести 50% акций «Башнефти». Сам Улюкаев вину не признал, он обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в провокации.
В колонии экс-министр работал библиотекарем, писал стихи, занимался йогой и обучал других заключенных экономике.
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