УДОвлетворительно: Что будет с Улюкаевым после досрочного освобождения из колонии

Политолог считает, что Улюкаев уже не получит чиновничьих должностей, однако «спокоен» за его материальное благополучие:

«Я не вижу Улюкаева на государственной службе. Поскольку он сел по коррупционному делу, есть ограничения в этом плане. Так как он немолодой человек, то и вообще, скорее всего, нет. Но тут встаёт вопрос: он часть команды или нет? Он был популярен у либеральных СМИ, они радовались, когда он стал министром. Если Улюкаев часть некой либеральной команды, то он может возглавить какой-нибудь общественный совет, центр аналитических исследований, который будет приглашаться на все мероприятия той же академии госслужбы. Он может писать экспертные заключения. С точки зрения материальных благ ему будет очень хорошо», - предположил Журавлев.

Алексей Улюкаев в ноябре 2016 года стал первым в современной России задержанным федеральным министром. После этого президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Экс-главу Минэкономразвития признали виновным в получении взятки в особо крупном размере ($2 млн) от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Согласно материалам дела, эти средства должны были стать «премией» за положительную оценку министерства, которая позволила бы «Роснефти» приобрести 50% акций «Башнефти». Сам Улюкаев вину не признал, он обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в провокации.

В колонии экс-министр работал библиотекарем, писал стихи, занимался йогой и обучал других заключенных экономике.

