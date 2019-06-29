Лоза готов поработать с Улюкаевым над созданием песни
Музыкант Юрий Лоза в эфире НСН оставил отзыв о новом стихотворении заключенного экс-министра Алексея Улюкаева и порекомендовал ему свою книгу.
Бывший министр экономического рaзвития России Алексей Улюкаев нaписaл новое стихотворение в колонии, где он отбывaет срок. Чиновник уделяет внимaние в своем стихотворении резко изменившимся погодным условиям в столице.
Гроза
Зaтверженнaя нa урокaх
Рaскaлывaет нa глaзaх
Кaк жизнь нa до и после срокa
- приводит фрaгмент поэтического шедеврa Газета.ру.
Певец Юрий Лоза в эфире НСН оценил стихотворение Алексея Улюкаева с точки зрения возможности написать песню и заявил, что готов будет сотрудничать с экс-министром, если тот сочинит нужный текст.
«В мире нет ничего невозможного. Все в наших силах. Он написал стихи. Стихи и тексты для песен – это разные вещи. Я написал книгу об этом. Если он надумает писать песню, я бы порекомендовал ему мою книжку «Я научу писать хиты». Там рассказано, чем стихотворение отличается от текста песни и как правильно его писать», - посоветовал музыкант.
Юрий Лоза порадовался за бывшего чиновника, который открыл в себе способность к творчеству.
«Это здорово, что у человека проснулся поэтический дар! Значит, человек начинает как-то по-другому смотреть на жизнь. Вот, видите, во всем надо искать хорошее! Если человек раньше не писал таких стихов, а сейчас начал – значит, в нем что-то изменилось. Видите, как здорово! У каждой медали есть две стороны. С одной стороны, для него заключение – большое наказание, большое испытание. А с другой? Раз – и душа открылась», - отметил Юрий Лоза.
Ранее поэт и эссеист Дмитрий Воденников объяснил в эфире НСН, почему чиновники не должны писать текст присяги для иностранцев, получающих российское гражданство.
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