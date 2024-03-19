Удостоверения ветерана боевых действий начнут выдавать в виде пластиковой карты
Удостоверение ветерана боевых действий будут выдавать не только на бумажном бланке, но и в виде пластиковой карты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Карта с электронным носителем информации станет дополнением к бумажному удостоверению, позволив совместить возможности региональной социальной и банковской карт с документом, подтверждающим статус ветерана и права на льготы. По закону ветеранам боевых действий полагаются ежемесячная денежная выплата, льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на коммунальные платежи. Кроме того, этой категории россиян предоставляют право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте (к месту лечения и обратно).
Оформлением и выдачей удостоверений будут заниматься уполномоченные кредитные организации.
Между тем в России проиндексировали ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые ветеранам боевых действий. Изменения действуют с 1 февраля, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru