Каждый четвертый россиянин не доплачивает за дополнительные услуги при выборе авиабилетов. При этом пассажиры в первую очередь обращают внимание на время вылета и прилёта, а также возможность взять багаж, рассказали НСН в пресс-службе «Купибилет».

Главным условием перелёта для 32% опрошенных стало удобное время вылета и прилёта. Возможность сдать багаж важна для 21% путешественников, а взять ручную кладь для 16%. Еще 9% считают необходимым иметь возможность выбрать место в салоне, а 9% – зарегистрироваться на рейс онлайн. Наличие питания на борту не так важно, его назвали обязательным условием только 5% респондентов. Остальные считают, что главное условие перелета – его доступная цена, говорится в исследовании «Купибилет».