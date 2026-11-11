Удобное время важнее еды: За что россияне готовы платить в перелете
Каждый четвертый россиянин не доплачивает за дополнительные услуги при выборе авиабилетов. При этом пассажиры в первую очередь обращают внимание на время вылета и прилёта, а также возможность взять багаж, рассказали НСН в пресс-службе «Купибилет».
Главным условием перелёта для 32% опрошенных стало удобное время вылета и прилёта. Возможность сдать багаж важна для 21% путешественников, а взять ручную кладь для 16%. Еще 9% считают необходимым иметь возможность выбрать место в салоне, а 9% – зарегистрироваться на рейс онлайн. Наличие питания на борту не так важно, его назвали обязательным условием только 5% респондентов. Остальные считают, что главное условие перелета – его доступная цена, говорится в исследовании «Купибилет».
«Стоимость дополнительных услуг может заметно повлиять на итоговую цену билета. Например, при планировании поездки стоит заранее оценить, действительно ли нужен дополнительный багаж, выбор места или питание на борту. Если путешественник летит налегке и готов отказаться от части опций, базовый тариф может оказаться выгоднее. А вот за возможность изменить дату вылета или отменить билет многие готовы доплатить: это помогает сохранить деньги, если планы неожиданно меняются», – отметили там.
Отмечается, что 74% оформляют дополнительные услуги при покупке билета. Чаще всего опрошенные доплачивают ради возможности изменить дату или время вылета либо отменить билет – так ответили 19% участников опроса. Еще 16% платят за выбор мест рядом с близкими, 15% за дополнительный багаж, а 14% за места более высокого класса. Приоритетную посадку и регистрацию выбирают 11%, дополнительное питание и напитки 10%, а провоз питомца – 6%. При этом 26% опрошенных вообще не покупают дополнительные услуги при оформлении билета.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Диетолог раскрыла, почему протеиновые продукты не помогут похудеть
- Володин: Торговля вином через маркетплейсы не планируется
- Разрушительный шантаж: В Венгрии допустили раскол ЕС из-за помощи Украине
- Генерал Зорин: Обмен пленными РФ и Украины будет самым масштабным
- Мединский: Каждая пядь российской земли будет возвращена России так или иначе
- Никакого упрощения: Зачем россиянам единая виза в Камбоджу, Лаос и Вьетнам
- Кушнер заявил, что вместе с Уиткоффом в ближайшие дни встретится с Путиным
- «Точно накосячили?»: Закрытый ИИ для школ вызвал недоверие
- Глава делегации РФ Мединский рассказал о трехсторонних переговорах в Абу-Даби
- В МИД РФ допустили участие НАТО в архитектуре евразийской безопасности