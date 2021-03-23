ЛДПР подготовит закон о запрете интервью с убийцами после фильма Собчак

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от партии ЛДПР Максим Зайцев рассказал, что совместно с другими парламентариями готовит законопроект о запрете интервью с убийцами и насильниками после скандала из-за интервью телеведущей Ксении Собчак со «скопинским маньяком». Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идет о документальном фильме Собчак, где она берет интервью у приговоренного к 17 годам лишения свободы Виктора Мохова и двух его жертв, которых он похитил в 2000 году и продержал в подвале 4 года. На момент похищения девушкам было 14 и 17 лет. Пострадавшие рассказывали о сексуальном насилии и избиениях.

Согласно законопроекту, санкции за нарушение запрета предполагают административное наказание. По словам Зайцева, документальный фильм о действиях маньяка может считаться «формой пропаганды».