ЛДПР подготовит закон о запрете интервью с убийцами после фильма Собчак
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от партии ЛДПР Максим Зайцев рассказал, что совместно с другими парламентариями готовит законопроект о запрете интервью с убийцами и насильниками после скандала из-за интервью телеведущей Ксении Собчак со «скопинским маньяком». Об этом пишет РИА «Новости».
Речь идет о документальном фильме Собчак, где она берет интервью у приговоренного к 17 годам лишения свободы Виктора Мохова и двух его жертв, которых он похитил в 2000 году и продержал в подвале 4 года. На момент похищения девушкам было 14 и 17 лет. Пострадавшие рассказывали о сексуальном насилии и избиениях.
Согласно законопроекту, санкции за нарушение запрета предполагают административное наказание. По словам Зайцева, документальный фильм о действиях маньяка может считаться «формой пропаганды».
Собчак ранее прокомментировала критику своего фильма. Она заявила, что журналисты обладают правом «исследовать границы добра и зла» и предложила депутатам на законодательном уровне запретить художественные фильмы, в которых также встречаются сцены насилия.
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