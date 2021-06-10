Ударившего Макрона мужчину приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Суд французского Валанса приговорил к четырем месяцам тюрьмы Дамьена Тареля, ударившего президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ранее прокуратура требовала для мужчины 18 месяцев заключения.

Решение суда может быть оспорено в течение десяти дней.

Макрон во вторник во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции получил от Тареля пощечину, напоминает «Свободная пресса». Президент намеревался поприветствовать граждан, однако мужчина начал кричать на главу государства и неожиданно ударил его по лицу. Охрана Макрона задержала злоумышленника, которому могло грозить до 3 лет тюрьмы за насилие в отношении лица, наделенного государственной властью.

