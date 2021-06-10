Прокуратура запросила для напавшего на Макрона 18 месяцев тюрьмы

Ожидается, что рассматривающий дело суд Валанса вынесет решение в четверг вечером.

Макрон получил пощечину во время своего визита в департамент Дром, отмечает RT. Глава государства намеревался поприветствовать граждан, однако один из них начал кричать на Макрона и неожиданно ударил его по лицу. Злоумышленника задержали, напоминает МИР 24. Согласно уголовному кодексу Франции, по статье о насилии в отношении наделенного государственной властью лица Тарелю может грозить до 3 лет лишения свободы, отмечает журнал «Профиль».

Во время допроса напавший на французского президента заявил, что не планировал ударить лидера страны, сообщает РИА ФАН. Сам Макрон назвал инцидент единичным и призвал не преувеличивать его значение, пишет «Свободная пресса».

