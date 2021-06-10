Прокуратура запросила для напавшего на Макрона 18 месяцев тюрьмы

Прокуратура потребовала 18 месяцев тюрьмы для Дамьена Тареля, во вторник ударившего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Напавшего на президента Франции будут судить по ускоренной процедуре

Ожидается, что рассматривающий дело суд Валанса вынесет решение в четверг вечером.

Макрон получил пощечину во время своего визита в департамент Дром, отмечает RT. Глава государства намеревался поприветствовать граждан, однако один из них начал кричать на Макрона и неожиданно ударил его по лицу. Злоумышленника задержали, напоминает МИР 24. Согласно уголовному кодексу Франции, по статье о насилии в отношении наделенного государственной властью лица Тарелю может грозить до 3 лет лишения свободы, отмечает журнал «Профиль».

Во время допроса напавший на французского президента заявил, что не планировал ударить лидера страны, сообщает РИА ФАН. Сам Макрон назвал инцидент единичным и призвал не преувеличивать его значение, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СудНападениеЭммануэль МакронФранция
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