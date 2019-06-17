Ударившая ученика учительница приговорена к обязательным работам

Учительницу начальных классов в Комсомольске-на-Амуре суд приговорил к обязательным работам за избиение ученика. В региональной прокуратуре сообщили РИА Новости, что педагог должна будет отработать 200 часов.

Учительница была признана виновной «в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Между тем, родители вступились за учителя. Подписи в его защиту поставили порядка 300 человек, сообщает RT. Пострадавший ученик, который после этого происшествия ударил другую учительницу стулом, переведен на домашнее обучение.

Инцидент произошел 14 ноября 2018 года. О нем стало известно после публикации видеоролика в социальных сетях. На записи видно, как педагог во время перемены бьет мальчика, пишут «Известия».

Ранее в эфире НСН Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург призвал не наказывать одиннадцатиклассников, устроивших БДСМ-флешмоб во Владивостокской школе.

