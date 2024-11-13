«Ударит по всем»: Обязательный сбор за интернет-рекламу приведет к росту цен
Сбор с рекламодателей на развитие российской интернет-инфраструктуры ощутимо отразится на всей отрасли, сказал НСН Валентин Смоляков.
Рост цен на интернет-рекламу станет болезненным для всех участников рынка, ее подорожание неизбежно, и явно процент прироста превысит размер сбора. Об этом НСН заявил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.
Издание Forbes ранее сообщило, что обязательный сбор за распространение интернет-рекламы может составить 2-5% от ежеквартальных рекламных доходов и заработает со следующего года. Смоляков отметил, что такой размер сбора будет ощутимым для всех рекламодателей.
«Ощутимо это будет для всех. На вчерашнем форуме в рамках дня взаимодействия индустрии с органами государственной власти депутат Госдумы Антон Горелкин пояснил, что этот сбор необходим для развития интернет-инфраструктуры в России (в частности, в удаленных местах). Полагаю, нам стоит ждать подорожания интернет-рекламы, и явно оно будет не меньшим, чем процент сбора», — сказал Смоляков.
Ранее эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией, медиаэксперт, блогер Тимофей Ви заявил, что дополнительный налог на рекламу на недружественных платформах довольно быстро приведет к тому, что она перестанет быть экономически эффективной для рекламодателей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заместитель главы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке
- СМИ: Выдвигавший обвинения против Трампа спецпрокурор может уйти в отставку
- Актер Павел Деревянко сыграет за московский ФК «Динамо»
- Депутат Рады Дубинский: Киев планирует мобилизовать 160 тысяч человек за три месяца
- Газета Guardian отказалась размещать публикации в соцсети X
- Мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями
- Эндокринолог заявила, что нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет
- В России резко увеличилось число разводов в 2024 году
- Tesla отзовет 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck из-за неисправности
- Захарова пообещала разрушительный ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru