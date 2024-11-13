«Ударит по всем»: Обязательный сбор за интернет-рекламу приведет к росту цен

Издание Forbes ранее сообщило, что обязательный сбор за распространение интернет-рекламы может составить 2-5% от ежеквартальных рекламных доходов и заработает со следующего года. Смоляков отметил, что такой размер сбора будет ощутимым для всех рекламодателей.

«Ощутимо это будет для всех. На вчерашнем форуме в рамках дня взаимодействия индустрии с органами государственной власти депутат Госдумы Антон Горелкин пояснил, что этот сбор необходим для развития интернет-инфраструктуры в России (в частности, в удаленных местах). Полагаю, нам стоит ждать подорожания интернет-рекламы, и явно оно будет не меньшим, чем процент сбора», — сказал Смоляков.

Ранее эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией, медиаэксперт, блогер Тимофей Ви заявил, что дополнительный налог на рекламу на недружественных платформах довольно быстро приведет к тому, что она перестанет быть экономически эффективной для рекламодателей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

