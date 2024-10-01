Удаленную работу и путешествия совмещают 64% россиян

Больше половины специалистов, которые работают на удаленке, совмещают работу и путешествия, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования сервиса Купибилет и ИТ-лаборатории коммерческой разработки VibeLab.

В России число компаний с удаленным режимом работы выросло на треть

При этом 36% граждан, работающих удаленно, не практикуют подобный формат и отправляются в туристические поездки исключительно во время отпуска.

Более половины граждан (64%) предпочитают совмещать удаленную работу и отпуск.

Ранее стало известно, что в России работают удаленно лишь около 1% всех занятых, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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