Удаленную работу и путешествия совмещают 64% россиян

При этом 36% граждан, работающих удаленно, не практикуют подобный формат и отправляются в туристические поездки исключительно во время отпуска.

Более половины граждан (64%) предпочитают совмещать удаленную работу и отпуск.

Ранее стало известно, что в России работают удаленно лишь около 1% всех занятых, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



