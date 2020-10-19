Учёный: точечный карантин поможет спасти экономику России
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что ограничения для групп риска помогут избежать локдауна в экономике и предотвратить распространение болезни.
По его словам, принятые в России ограничительные меры будут эффективны, если их будут соблюдать, рассказал он «Радио 1».
Викулов пояснил, что карантин в прямом смысле этого слова - сложное и дороге мероприятие, которое предусматривает участие множества ведомств, включая министерство обороны. Эксперт заявил о необходимости соблюдать баланс между медицинской и экономической целесообразностью. В этой связи он призвал развивать те меры профилактики и поддержки, которые направлены на представителей групп риска, которые чаще и тяжелее болеют.
По словам эксперта, карантинные мероприятия могут быть усилены, если жители не будут соблюдать введенных частичных ограничений.
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