Учёные в ЮАР экстренно проверяют действие вакцин на новый штамм COVID-19
Южноафриканские учёные экстренно проверяют эффективность вакцин против новой разновидности коронавирусной инфекции. Об этом сообщил учёный Ричард Лесселз в интервью агентству Associated Press.
По словам эксперта, занимающегося геномными исследованиями нового штамма, учёные в ЮАР экстренно проводят нейтрализующие анализы. В ходе исследования эксперты тестируют воздействие нового типа COVID-19 на кровь людей с антителами и кровь провакцинированных пациентов.
Как отмечает Лесселз, с помощью анализов можно будет определить надёжность вакцин против нового вида вируса.
Кроме того, по словам учёного, коронавирус подвержен созданию новых типов инфекции, и стоит ожидать появления штаммов в разных странах мира.
Мутация коронавируса, названная 501.V2, была обнаружена в ЮАР в октябре. По данным предварительных исследований, новый тип инфекции более заразный, чем известные ранее. Однако пока нет данных о влиянии штамма на тяжесть течения болезни.
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