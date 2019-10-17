Учёные назвали пять причин злости и раздражительности

Эксперты озвучили пять основных причин постоянной злости и раздражительности. Это страх, тревожное расстройство, травматические переживания, беспомощность и нежелание брать ответственность. Таким образом, как отмечает «Федерал Пресс», злость не всегда бывает признаком агрессии. Исследователи выяснили, что человек бывает злым, если он ощущает, что что-то угрожает его образу, существованию или эго.

Тревожность - это страх без всяких причин, с которым очень сложно справиться. Депрессия и агрессия также могут периодически возникать, если человек ранее пережил смерть родных, стал свидетелем жестоких преступлений или несчастных случаев.

Злость также возникает, если индивид не ощущает способности контролировать происходящее, либо происходящее не соответствует его задумке. Кроме того, злость на других позволяет завуалировать нежелание брать ответственность за свои поступки. Такая уловка со временем превращается в привычку.

