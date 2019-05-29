Учёные навали незамужних и бездетных женщин самыми счастливыми людьми

Незамужние и бездетные женщины — самые счастливые люди в обществе. Как сообщает The Guardian, такую точку зрения высказал психолог, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан. Он подчеркнул, что большинство людей признают, что счастливы состоять в браке, если их супруг или супруга в момент опроса находятся рядом. При этом специалист подчеркнул, что на самом деле от брака выигрывают только мужчины. Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут.

По словам Долана, женщины, напротив, не получают никакой пользы от замужества: «им приходится со многим мириться, и они раньше умирают».

Помимо этого, профессор Лондонской школы экономики и политических наук заявил, что многие одинокие представительницы прекрасной половины человечества чувствуют себя несчастными из-за стереотипа о браке и детях как признаках успеха, подчёркивают Известия.

Напомним, ранее в Госдуме россиян упрекнули в праздновании свадеб ради застолья. С таким заявлением выступила депутат Госдумы от партии «КПРФ» председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она сообщила, что молодое поколение россиян относится к заключению брака безответственно, сообщает Ura.ru.

