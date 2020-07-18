Учёные и студенты вышли в экспедицию в Баренцево море

«18 июля при поддержке Минобрнауки России из Калининграда на научно-исследовательском судне «Академик Николай Страхов» в экспедицию выходят российские ученые и более 20 студентов из МГУ и других российских вузов», — сказано в сообщении.

Участники экспедиции будут работать уникальной технологии Плавучего университета. Рейс продлится около месяца.

Напомним, в начале июля в Архангельске началась совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований.

