Учёные и студенты вышли в экспедицию в Баренцево море

Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» вышло в экспедицию из Калининграда в северо-западный сектор Баренцева моря. На борту – ученые и более 20 студентов ведущих российских вузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

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«18 июля при поддержке Минобрнауки России из Калининграда на научно-исследовательском судне «Академик Николай Страхов» в экспедицию выходят российские ученые и более 20 студентов из МГУ и других российских вузов», — сказано в сообщении.

Участники экспедиции будут работать уникальной технологии Плавучего университета. Рейс продлится около месяца.

Напомним, в начале июля в Архангельске началась совместная экспедиция Северного флота и Центра подводных исследований.

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