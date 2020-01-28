Российские ученые изучили тысячи дельфинов Черного моря для спасения вида
Ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) подвели итоги очередного этапа проекта, который посвящен изучению, а также мониторингу морских млекопитающих Черного моря. Поддержка проекта по изучению дельфинов Черного моря стала частью масштабной экологической политики ПАО «НК «Роснефть».
На сегодняшний день уже были организованы две полномасштабные морские экспедиции, которые пролегли вдоль всего побережья Краснодарского края. Протяжённость каждой из них составила порядка тысячи километров. Авиационный учёт проводился на маршруте длиной более 700 км акватории Чёрного моря от Анапы до Адлера.
Учёные изучили более 2000 особей дельфинов. Кроме того, был собран обширный научный материал для составления фото и акустических каталогов черноморских китообразных этого района. Также специалисты провели береговые исследования, в результате которых отобрали образцы для изучения в профильных лабораториях.
В результате сбора данных стало известно, что нарастающая антропогенная нагрузка делает черноморских дельфинов очень уязвимыми. Уточняется, что в частности речь идет о рыболовстве, загрязнении акватории мусором и бытовой химией. В связи с этим, учёные готовят рекомендации по тем мерам, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить этих уникальных животных, некоторые виды которых занесены в Красную Книгу РФ.
Первая морская экспедиция состоялась в сентябре прошлого года. Полноценных исследований этих животных не проводилось с 80-х годов прошлого века.
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