Учёные ещё раз доказали, что оптимисты живут дольше

Оптимисты живут дольше, чем люди с мрачным взглядом на мир. По данным Proceedings of the National Academy of Science, в ходе проведённого исследования выяснилось, что у самых оптимистичных людей вероятность дожить до 85 лет на 70% выше, чем у пессимистов.

В нём приняли участие более 69 тысяч женщин и около полутора тысяч мужчин. Наблюдение за ними велось в течение 30 лет. Участники заполняли анкеты, где рассказывали о своем отношении к жизни. Оказалось, что самые оптимистичные женщины в среднем живут на 15 % дольше, чем самые пессимистичные. У мужчин результаты не такие высокие, но все равно ощутимые. Самые оптимистичные представители сильной половины человечества жили на 11% дольше самых пессимистичных.

Кроме того, специалисты выяснили, что оптимизм продлевает годы даже тем, кто ведет нездоровый образ жизни. Дело в том, что при позитивном отношении к жизни люди реже переживают и быстрее восстанавливаются после стрессов. А это благотворно влияет на общее состояние.

Ранее НСН писала, что россияне стали дольше жить. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По её словам, за первые шесть месяцев 2019 года длина жизни российских граждан увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года больше, чем за тот же период прошлого года.