Учредителя хостела на юге Москвы приговорили к пяти годам тюрьмы

Учредитель хостела на Алма-Атинской улице в Москве, где летом 2022 года в результате пожара погибли восемь человек, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в июне 2022 года на первом этаже 16-этажного жилого дома на юге Москвы. По данным МЧС, возгорание охватило площадь 150 квадратных метров, причиной могли стать неисправности электрооборудования. Среди погибших оказались восемь постояльцев хостела.

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После инцидента были задержаны 55-летний учредитель хостела и 24-летняя генеральный директор. Последнюю арестовали сразу после происшествия. В августе 2024 года прокуратура сообщала, что оба предпринимателя предстали перед судом.

Учредитель был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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