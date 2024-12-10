Учредителя хостела на юге Москвы приговорили к пяти годам тюрьмы

Учредитель хостела на Алма-Атинской улице в Москве, где летом 2022 года в результате пожара погибли восемь человек, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в июне 2022 года на первом этаже 16-этажного жилого дома на юге Москвы. По данным МЧС, возгорание охватило площадь 150 квадратных метров, причиной могли стать неисправности электрооборудования. Среди погибших оказались восемь постояльцев хостела.