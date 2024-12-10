Учредителя хостела на юге Москвы приговорили к пяти годам тюрьмы
Учредитель хостела на Алма-Атинской улице в Москве, где летом 2022 года в результате пожара погибли восемь человек, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Пожар произошел в июне 2022 года на первом этаже 16-этажного жилого дома на юге Москвы. По данным МЧС, возгорание охватило площадь 150 квадратных метров, причиной могли стать неисправности электрооборудования. Среди погибших оказались восемь постояльцев хостела.
После инцидента были задержаны 55-летний учредитель хостела и 24-летняя генеральный директор. Последнюю арестовали сразу после происшествия. В августе 2024 года прокуратура сообщала, что оба предпринимателя предстали перед судом.
Учредитель был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учредителя хостела на юге Москвы приговорили к пяти годам тюрьмы
- США впервые испытали систему перехвата баллистических ракет
- В Барнауле сбежавший заключенный ранил сотрудника ФСИН при задержани
- Омбудсмен Львова-Белова: начались обращения по эвакуации россиян из Сирии
- Оппозиция в Грузии продолжает протесты против приостановки переговоров с ЕС
- Болгария предупредила о возможной остановке транзита российского газа
- ЕС обсудит введение новых санкций против России за «гибридные угрозы»
- СМИ: Конфискация российских активов угрожает стабильности еврозоны
- Лукашенко опроверг «оккупацию» Белоруссии Россией
- СМИ: «Орешник» может перехватить лишь американский комплекс THAAD
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru