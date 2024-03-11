«Не рабство, а обязательство»: Как накажут мигрантов за работу не по профилю

«У нас серьезный дефицит мигрантов, например, в строительной отрасли, а вот в сфере курьерских услуг дефицита нет. В последнее время была нездоровая ситуация, когда законопослушные работодатели, которые приглашают мигрантов, оформляют им страховку и все необходимые документы, оказываются в проигрышной ситуации: мигрант приехал, месяц отработал, легализовался и… помахал работодателю рукой, ушел в свободное плавание. Это недопустимая вещь. Зачем тогда работодателям все эти действия осуществлять, если они остаются без рабочих рук? Если мигрант въехал по квоте, а потом вдруг решил уволиться – это нарушение договора. И не надо передергивать, называя это «рабством», это добровольные и взаимные обязательства», - объяснила она.

Лянге подчеркнула, что четкие правила для работы мигрантов избавят общество от излишней напряженности.

«Эта мера покажет, что у нас здесь не дикое поле, где каждый делает то, что хочет. У нашей страны есть определенные экономические интересы. Мигрант приезжает работать на определенном месте. Мы приглашаем мигрантов в определенные отрасли. У нас есть серьезная диспропорция в региональном распределении мигрантов. Я бы не сказала, что крупные города испытывают серьезный дефицит мигрантов. Нужно четко прописывать, кто и куда едет работать. Это будет способствовать и стабилизации отношений в нашем обществе, включая межнациональные, излишней напряженности не будет», - отметила собеседница НСН.

При этом она призвала ужесточить меры и для работодателей, чтобы они перестали обманывать мигрантов и предлагали адекватные условия труда.

«Конечно, нужно следить и за тем, чтобы мигрантов не обманывали. Потому что есть же и недобросовестные работодатели, которые не платят людям деньги или нарушают условия предоставления жилья и рабочий график. Зачастую преступления мигрантов происходят из-за озлобленности. Масса была случаев, когда деньги не выплачивают. Как человеку жить? Это создание серой криминальной зоны. Я не оправдываю преступления, но часто именно недобросовестные работодатели толкают людей на преступления. Ужесточение должно быть и для работодателя, он должен обеспечить нормальные условия, санитарные нормы и так далее. Если отслеживать выполнение закона, мера выгодна всем сторонам», - заключила она.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в марте-апреле в России ожидается сезонный приток мигрантов, прирост составит 10-15%.