Средняя зарплата на рынке digital составила более 120 тысяч рублей
В 2024 году в рейтинг популярных профессий вошли такие специальности, как UI/UX-дизайнер, маркетолог-аналитик, бренд-менеджер, SMM-менеджер и другие, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование IVK Media Solutions и SuperJob.
По данным статистики российский специалисты в сфере маркетинга и digital могут рассчитывать на заработок от 120 до 140 тысяч рублей. Наиболее высокооплачиваемыми являются профессии, связанные с управлением. К примеру, средняя зарплата UI/UX-дизайнер составит 230 тысяч рублей, 3D-аниматора и Game-дизайнера - 360 тысяч рублей.
Также уточняется, что более трети вакансий для дизайнеров разных специализаций предлагают работу в режиме home-officeя, а доля «удаленных» вакансий по всему рынку труда составляет около 6%.
Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян сообщил «Радиоточке НСН», что порядка 34% компаний в РФ готовы предложить своим работникам гибридный или удаленный график.
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