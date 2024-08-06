Средняя зарплата на рынке digital составила более 120 тысяч рублей

По данным статистики российский специалисты в сфере маркетинга и digital могут рассчитывать на заработок от 120 до 140 тысяч рублей. Наиболее высокооплачиваемыми являются профессии, связанные с управлением. К примеру, средняя зарплата UI/UX-дизайнер составит 230 тысяч рублей, 3D-аниматора и Game-дизайнера - 360 тысяч рублей.

Также уточняется, что более трети вакансий для дизайнеров разных специализаций предлагают работу в режиме home-officeя, а доля «удаленных» вакансий по всему рынку труда составляет около 6%.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян сообщил «Радиоточке НСН», что порядка 34% компаний в РФ готовы предложить своим работникам гибридный или удаленный график.

