Учителя и блогеры объединятся в новом образовательном шоу «Учат в блоге»
АНО «Национальные приоритеты» совместно с министерством просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование» запустили образовательное шоу «Учат в блоге».
Цель нового проекта – создать цифровую среду, которая объединит школу, детей и популярных блогеров.
В гости к блогерам приходят учителя, они объединяют свои усилия в деле привлечения внимания детей. В ходе таких занятий дети изучают шифрование на уроках информатики с помощью эмоджи и мемов, устраивают челленджи по теме ударения русского языка и едят кислые конфеты в наказание за неверное звучание слов.
Как сказала замминистра просвещения Татьяна Васильева, в России необходимы проекты, которые совмещали бы в себе понятные для молодежи форматы и несли при этом смысловую и рациональную нагрузку.
«Учат в блоге» - проект реальных знаний, упакованный в современный интерактивный формат, мы видим это по первой реакции аудитории, и я уверена, что востребованность подобных проектов будет только расти», - отметила она.
Каждое занятие завершается домашним заданием от блогера, за выполнение которого можно получить призы, например, фирменный мерч.
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