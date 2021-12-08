Учительницу из Новосибирска уволили после откровенного видео

Запись появилась на личной странице педагога в соцсети Instagram. На девушку пожаловалась мать одной из учениц — она увидела ролик с эротическим танцем в исполнении учительницы. Женщина разослала видео с танцем другим родителям и директору учебного заведения. Каширину попросили удалить ролик, но она отказалась, аргументировав это тем, что несколько лет занимается pole dance и не видит в этом ничего аморального. Девушка отметила, что видео не предназначалось ученикам.

Однако руководство учебного заведения заявило, что ее уволят без отработки и выплат «за аморальное поведение».

Тем временем, пользователи соцсетей пишут слова поддержки в адрес педагога. Сама учительница пока не знает, будет ли дальше работать педагогом. Она намерена обжаловать незаконное, по ее мнению, увольнение незаконно.

Напомним, ранее педагог дополнительного образования школы №76 Хабаровска Юлия Марченко извинилась за танец, который она исполнила перед детьми и родителями на школьной линейке в честь 1 сентября. Марченко подчеркнула, что её костюм был абсолютно закрытым, а впечатление обнажённого тела создавалось за счёт солнечных бликов.

