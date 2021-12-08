Учительницу из Новосибирска уволили после откровенного видео
В Новосибирске учительницу Викторию Каширину уволили из онлайн-гимназии, где она преподавала русский язык и литературу, из-за видео, которое показалось одному из родителей откровенным, сообщает «РЕН ТВ».
Запись появилась на личной странице педагога в соцсети Instagram. На девушку пожаловалась мать одной из учениц — она увидела ролик с эротическим танцем в исполнении учительницы. Женщина разослала видео с танцем другим родителям и директору учебного заведения. Каширину попросили удалить ролик, но она отказалась, аргументировав это тем, что несколько лет занимается pole dance и не видит в этом ничего аморального. Девушка отметила, что видео не предназначалось ученикам.
Однако руководство учебного заведения заявило, что ее уволят без отработки и выплат «за аморальное поведение».
Тем временем, пользователи соцсетей пишут слова поддержки в адрес педагога. Сама учительница пока не знает, будет ли дальше работать педагогом. Она намерена обжаловать незаконное, по ее мнению, увольнение незаконно.
Напомним, ранее педагог дополнительного образования школы №76 Хабаровска Юлия Марченко извинилась за танец, который она исполнила перед детьми и родителями на школьной линейке в честь 1 сентября. Марченко подчеркнула, что её костюм был абсолютно закрытым, а впечатление обнажённого тела создавалось за счёт солнечных бликов.
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