Учительница из Хабаровска извинилась за танец на линейке в День знаний

Педагог дополнительного образования школы №76 Хабаровска Юлия Марченко извинилась за танец, который она исполнила перед детьми и родителями на школьной линейке в честь 1 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.



По её словам, своим творческим номером «Птица счастья» она не хотела обидеть или оскорбить чьи-то чувства.

«Сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат праздника, посвящённого 1 сентября», - резюмировала педагог, преподающая танцы.

Марченко подчеркнула, что её костюм был абсолютно закрытым, а впечатление обнажённого тела создавалось за счёт солнечных бликов. Также она добавила, что уже неоднократно выступала с этим номером на прочих городских мероприятиях.

Ранее в отношении директора и административного персонала школы №76 была инициирована служебная проверка. Начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова заявила, что выступление Марченко с задумкой о птице, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний, и ставит под сомнение концепцию воспитательной работы всей школы.

