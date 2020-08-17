Учителей обяжут носить маски в новом учебном году
Для борьбы с распространением COVID-19 в новом учебном году учителей российских школ обяжут носить защитные маски. Об этом заявили в Минпросвещения РФ. Там подчеркнули, что для детей это средство защиты будет не обязательным, но они могут носить его в том случае, если на защитной маске в школе настаивают родители, сообщает Ura.ru.
А ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что регионы РФ будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя – исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате, сообщает Газета.ру.
Ранее в ВОЗ заявили, что школы могут стать новыми очагами распространения коронавирусной инфекции с началом нового учебного года. Об этом рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.
Он выразил обеспокоенность гигиеническим оснащением школ, сообщив, что ещё в прошлом году 43% всех школ не имели даже места, где учащиеся и учителя могли бы помыть руки водой с мылом.
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