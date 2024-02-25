ТНТ перезапустит юмористическое шоу «Наша Russia»

«Мы планируем возвращение «Наша Russia», - заявил Водахов на пресс-конференции по случаю запуска «Новой Фабрики звезд».

Премьера «Наша Russia» состоялась в 2006 году. Всего вышло пять сезонов. Шоу завершилось в 2011 году.

На прошлой неделе стало известно, что ведущей «Новой Фабрики звезд» стала Регина Тодоренко. Наставниками выступят певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров, напоминает «Радиоточка НСН».

