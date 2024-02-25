ТНТ перезапустит юмористическое шоу «Наша Russia»
25 февраля 202416:58
На ТНТ вновь будет выходить сатирико-юмористическое шоу «Наша Russia», пишет ТАСС со ссылкой на генерального продюсера телеканала Аркадия Водахова.
«Мы планируем возвращение «Наша Russia», - заявил Водахов на пресс-конференции по случаю запуска «Новой Фабрики звезд».
Премьера «Наша Russia» состоялась в 2006 году. Всего вышло пять сезонов. Шоу завершилось в 2011 году.
На прошлой неделе стало известно, что ведущей «Новой Фабрики звезд» стала Регина Тодоренко. Наставниками выступят певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru