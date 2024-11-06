Ученый Золотарева заявила, что домашние тапочки могут быть опасны для здоровья

По ее словам, в тапочках с закрытым носом ног могут потеть, что обеспечивает появление благоприятной среды для размножения различных патогенных микроорганизмов. Это может привести к возникновению грибковых инфекций. Если у человек есть ранки на ногах, то инфекция может попасть в поврежденные ткани и вызвать воспаление и нагноение, отмечает «Газета.Ru».

Кроме того, тапочки из синтетических материалов способны вызывать аллергические реакции. Если у владельца тапочек повышенная чувствительность, то контакт с раздражающими веществами может привести к возникновению зуда, раздражения и даже дерматита.

Ранее врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов заявил, что регулярное употребление томатов, грейпфрутов и сладкого красного перца замедляет процесс старения, напоминает «Свободная пресса».

