Ученый Золотарева предупредила россиян об опасности старых обоев

По её словам, это связано с входящими в их состав вредными веществами, например, формальдегидом, который используется в качестве консерванта и связующего вещества.

Эксперт указала, что в старых обоях могут содержаться свинец и другие тяжёлые металлы, ранее использовавшиеся в производстве красок и клея. Ещё одной проблемой являются плесневые грибы.

«Плесневые грибы выделяют микотоксины, вызывающие аллергические реакции, астму и другие респираторные заболевания», — заключила Золотарева.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что борясь с клопами следует чаще менять постельное белье и сразу стирать его, периодически делать косметический ремонт квартир, тщательно клеить обои, заделывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

