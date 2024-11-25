Ученый Золотарева предупредила россиян об опасности старых обоев
Старые обои могут быть опасными для здоровья. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По её словам, это связано с входящими в их состав вредными веществами, например, формальдегидом, который используется в качестве консерванта и связующего вещества.
Эксперт указала, что в старых обоях могут содержаться свинец и другие тяжёлые металлы, ранее использовавшиеся в производстве красок и клея. Ещё одной проблемой являются плесневые грибы.
«Плесневые грибы выделяют микотоксины, вызывающие аллергические реакции, астму и другие респираторные заболевания», — заключила Золотарева.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что борясь с клопами следует чаще менять постельное белье и сразу стирать его, периодически делать косметический ремонт квартир, тщательно клеить обои, заделывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru