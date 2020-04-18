Ученый заявил об опасности отсутствия симптомов коронавируса у многих россиян
Доктор биологических наук Владимир Макаров считает, что отсутствие симптомов у некоторых заболевших является самым опасным свойством COVID-2019 в связи с высокой вероятностью заражения.
«Это самое опасное, поэтому важно соблюдать самоизоляцию. Поэтому каждый человек обязан носить маску. Надо прекратить все эти поцелуи при встрече! Надо держаться друг от друга подальше», — цитирует Макарова РИА «Новости».
Ученый также порекомендовал чаще мыть руки вместо того, чтобы носить перчатки.
Отметим, в России зафиксировано 36 793 случая заболевания коронавирусом.
Напомним, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что маска призвана защищать человека от слюны, которую человек распространяет при разговоре, чихании или кашле.
«Если вы идете на работу и проходите через парк, конечно, если никого нет, снимите, сдвиньте маску, подышите свежим воздухом. Понимаете, идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человека. А это происходит при разговоре. Молчащий человек не представляет опасность. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфецируемой вирусом», - отметил он.
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