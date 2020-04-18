Ученый заявил об опасности отсутствия симптомов коронавируса у многих россиян

Доктор биологических наук Владимир Макаров считает, что отсутствие симптомов у некоторых заболевших является самым опасным свойством COVID-2019 в связи с высокой вероятностью заражения.

«Это самое опасное, поэтому важно соблюдать самоизоляцию. Поэтому каждый человек обязан носить маску. Надо прекратить все эти поцелуи при встрече! Надо держаться друг от друга подальше», — цитирует Макарова РИА «Новости».

Ученый также порекомендовал чаще мыть руки вместо того, чтобы носить перчатки.