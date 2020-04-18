Ученый заявил об опасности отсутствия симптомов коронавируса у многих россиян

Доктор биологических наук Владимир Макаров считает, что отсутствие симптомов у некоторых заболевших является самым опасным свойством COVID-2019 в связи с высокой вероятностью заражения.

«Это самое опасное, поэтому важно соблюдать самоизоляцию. Поэтому каждый человек обязан носить маску. Надо прекратить все эти поцелуи при встрече! Надо держаться друг от друга подальше», — цитирует Макарова РИА «Новости».

Ученый также порекомендовал чаще мыть руки вместо того, чтобы носить перчатки.

Температура гибели и «нулевой пациент»: Какие открытия полезнее в борьбе с коронавирусом

Отметим, в России зафиксировано 36 793 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что маска призвана защищать человека от слюны, которую человек распространяет при разговоре, чихании или кашле.

«Если вы идете на работу и проходите через парк, конечно, если никого нет, снимите, сдвиньте маску, подышите свежим воздухом. Понимаете, идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человека. А это происходит при разговоре. Молчащий человек не представляет опасность. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфецируемой вирусом», - отметил он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:УченыеРоссиянеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры