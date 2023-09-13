Ученый связал северное сияние в ночь на 13 сентября с активностью Солнца
Северное сияние, которое в ночь на среду наблюдали жители средней полосы России, вызвано выбросом веществ на Солнце, рассказал научный сотрудник Института земного магнетизма РАН Борис Филиппов.
Он уточнил, что выбросы существа на Солнце произошли пару дней назад. Тот факт, что облако зацепило Землю, стало неожиданностью, признал ученый.
«И вызвало магнитное возмущение и высыпание частиц, которые вызывают свечение в атмосфере, называемое полярными сияниями», - сказал эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».
Северное сияние в ночь на 13 сентября могли наблюдать жители Урала, Московской, Ленинградской и других областей.
Ранее сообщалось, что астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 метров пролетел мимо Земли на расстоянии в 160 тысяч километров, отмечает «Радиоточка НСН».
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