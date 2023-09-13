Ученый связал северное сияние в ночь на 13 сентября с активностью Солнца

Он уточнил, что выбросы существа на Солнце произошли пару дней назад. Тот факт, что облако зацепило Землю, стало неожиданностью, признал ученый.

«И вызвало магнитное возмущение и высыпание частиц, которые вызывают свечение в атмосфере, называемое полярными сияниями», - сказал эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».

Северное сияние в ночь на 13 сентября могли наблюдать жители Урала, Московской, Ленинградской и других областей.

Ранее сообщалось, что астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 метров пролетел мимо Земли на расстоянии в 160 тысяч километров, отмечает «Радиоточка НСН».

