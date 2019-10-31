Ученый РАН: Флот не оказывает существенного влияния на экологию Черного моря

Отмечается, что к таким выводам ученый пришел по результатам наблюдений и научных исследований последних пяти лет. Как отметил Геогра-Копулос за это время никаких серьезных моментов не было зарегистрировано по мониторингу общего гидрохимического состояния воды.

Тем не менее, по его словам, любая эксплуатация акватории несет за собой определенное воздействие, но военные суда не оказывают более негативное влияние, чем гражданские. Он напомнил, что Черное море охраняется рядом конвенций, предусматривающих полный запрет на сброс различных загрязняющих веществ, за чем следят и надзорные органы, и ученые.

