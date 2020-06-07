Ученый опроверг миф о пользе джина с тоником против малярии

Российский профессор-паразитолог Евгений Морозов опроверг утверждение о пользе джина с тоником как профилактики малярии. Свое заключение он озвучил в эфире телеканала «Россия 1».

Морозов признал, что в коктейле содержится хинин, способный понижать температуру и обеззараживать ткани. Однако, ученый отметил, что этого количества мало для необходимого эффекта. Чтобы достичь его, требуется выпить ведро тоника.