Ученый опроверг миф о пользе джина с тоником против малярии
Российский профессор-паразитолог Евгений Морозов опроверг утверждение о пользе джина с тоником как профилактики малярии. Свое заключение он озвучил в эфире телеканала «Россия 1».
Морозов признал, что в коктейле содержится хинин, способный понижать температуру и обеззараживать ткани. Однако, ученый отметил, что этого количества мало для необходимого эффекта. Чтобы достичь его, требуется выпить ведро тоника.
«А джина столько лучше не пить», — цитирует РИА Новости Морозова.
Профессор рекомендовал лечить заболевание у профессионалов.
Напомним, ежегодно от малярии, передающейся человеку при укусе самки комара, в мире погибают около 400-500 тысяч человек.
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