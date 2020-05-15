Ученый объяснил кровавые закаты в Москве

Сильный ветер стал причиной так называемых огненных закатов в российской столице. Он поднимает в воздух пыль, которая приводит к дисперсии лучей заходящего солнца, пояснил заместитель директора Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Ламзин.

По словам специалиста, когда поднимается пыль, голубые лучи сильно рассеиваются, а красные наоборот проходят, передает АГН «Москва». Ламзин также напомнил народную примету, согласно которой, «кровавые» закаты и восходы предрекают ветреную погоду.

Как отмечает «Москва 24», жители столицы и области уже несколько раз за последние дни наблюдали закат необычного цвета. Очередной из них случился вечером в четверг, 14 мая. Сначала небо было яркого, огненно-оранжевого цвета, затем окрасилось в лиловые оттенки. Кроме того, после дождя на небе появилась радуга.

