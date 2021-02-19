Ученые выявили «японский» штамм коронавируса
Еще один штамм коронавирусной инфекции выявили в Японии, сообщает РИА Новости.
Местные ученые считают, что новая разновидность инфекции может быть более устойчива к существующим вакцинам, чем известный ранее тип вируса.
Отмечается, что эксперты не установили происхождение нового штамма, однако ученые предполагают, что он мог быть завезен в Японию из Бангладеш.
О появлении нового типа коронавируса стало известно в январе. Эта разновидность инфекции отличается как от «обычного» коронавируса, так и от британского и южноафриканского видов. По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, на сегодняшний день в стране выявлено более 90 случаев заражения новым штаммом.
Между тем, японские ученые разработали новую вакцину от COVID-19 на основе полноценных частиц вируса. Эксперты провели испытания препарата на грызунах, при этом побочных эффектов зарегистрировано не было. В будущем специалисты могут перейти к исследованию вакцины на людях, сообщает журнал «Профиль».
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