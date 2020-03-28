Ученые выявили связь между цветом волос и продолжительностью жизни
Ученые выявили связь между цветом волос и продолжительностью жизни
В исследовании ученых из Кембриджа доказана связь между цветом волос человека и его продолжительностью жизни. Публикацию научных изысканий сделал журнал Nature Communications.
Отмечается, что ученые выявили более раннее половое созревание у людей с темными волосами. В основе анализа - нескольких сотен тысяч образцов ДНК добровольцев.
Кроме того, специалисты из Кембриджа предположили взаимосвязь полового созревания и цвета волос посредством одной из желез головного мозга. Она, заявляют исследователи, отвечает за выработку гормонов, которые влияют и на пигментацию, и на взросление человека.
«Понимание биологических механизмов, лежащих в основе таких изменений, является важным шагом к пониманию того, почему более ранние сроки полового созревания неразрывно связаны с более высоким риском возникновения заболеваний в позднем возрасте», — цитирует Газета.ru исследователей.
Ранее доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН раскритиковал новосибирскую школу, выгнавшую девочку за голубой цвет волос.
Заслуженный учитель вспомнил, как в советских школах выступали против длинных волос и заставляли стричься, а теперь стало модно бриться наголо. По его словам, школам следует уделять меньше внимания внешним атрибутам учеников, которые все равно меняются со временем.
«Воевали с джинсами — мы проиграли эту войну. Были моменты, когда в советское время директора стояли на первых этажах, смывали макияж с девочек или вынимали серьги. Надо понять, что все-таки надо делом заниматься и не создавать конфликтных ситуаций вокруг чисто внешних вещей, которые со временем меняются», — заключил собеседник НСН.
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