Ученые выявили связь между цветом волос и продолжительностью жизни

Кроме того, специалисты из Кембриджа предположили взаимосвязь полового созревания и цвета волос посредством одной из желез головного мозга. Она, заявляют исследователи, отвечает за выработку гормонов, которые влияют и на пигментацию, и на взросление человека.

«Понимание биологических механизмов, лежащих в основе таких изменений, является важным шагом к пониманию того, почему более ранние сроки полового созревания неразрывно связаны с более высоким риском возникновения заболеваний в позднем возрасте», — цитирует Газета.ru исследователей.

Ранее доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН раскритиковал новосибирскую школу, выгнавшую девочку за голубой цвет волос.

Заслуженный учитель вспомнил, как в советских школах выступали против длинных волос и заставляли стричься, а теперь стало модно бриться наголо. По его словам, школам следует уделять меньше внимания внешним атрибутам учеников, которые все равно меняются со временем.



«Воевали с джинсами — мы проиграли эту войну. Были моменты, когда в советское время директора стояли на первых этажах, смывали макияж с девочек или вынимали серьги. Надо понять, что все-таки надо делом заниматься и не создавать конфликтных ситуаций вокруг чисто внешних вещей, которые со временем меняются», — заключил собеседник НСН.

