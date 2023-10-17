Британская Кошка - долгожитель побила рекорд по громкости мурлыканья. Видео
Кошка по кличке Белла из Великобритании побила мировой рекорд по громкости мурлыканья. Её достижение включено в Книгу рекордов Гиннеса, информирует YouTube-канал справочника.
Белле уже 14 лет, что по человеческим меркам соответствует примерно 80 годам. Она живёт со своей хозяйкой в городе Хантингтон. Зафиксировано, что кошка мурлыкает с громкостью 54,59 Децибел. Ранее рекорд составлял 50 дБ.
Уровень звука мурлыканья Беллы можно сравнить со звуком кипящего чайника или включённой стиральной машины. По словам хозяйки, её питомица особо громко начинает мурлыкать, если включают телевизор.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в этом году учёным удалось открыть новый вид кошек – «Кошку-лису» с французского острова Корсика.
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