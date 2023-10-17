Британская Кошка - долгожитель побила рекорд по громкости мурлыканья. Видео

Уровень звука мурлыканья Беллы можно сравнить со звуком кипящего чайника или включённой стиральной машины. По словам хозяйки, её питомица особо громко начинает мурлыкать, если включают телевизор.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в этом году учёным удалось открыть новый вид кошек – «Кошку-лису» с французского острова Корсика.

