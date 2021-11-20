Ученые выявили пациентов с «уникальным» иммунитетом к коронавирусу

По данным ученых, которые наблюдали за состоянием более чем 750 медработников из «красной зоны» почти 60 человек не получили ни одного положительного теста на COVID-19. У этой категории персонала зафиксирована высокая концентрация T-клеток иммунной системы, действующих как клетки памяти. Е-клетки способны распознавать инфекции при их появлении в организме человека.

Исследователи считают, что они также могут останавливать SARS-CoV-2.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Радиоточке НСН», при каких условиях можно избежать заражения COVID-19, контактируя с больными.

«Люди могут не заразиться только по той причине, что они уже вакцинированы или переболели раньше и у них есть иммунитет. Второй вариант, если человек интактный, – у него нет иммунитета, он не вакцинировался и не переболел, - может помочь очень хорошее соблюдение мер, предотвращающих заражение. То есть у больного отдельная комната, к нему заходят обязательно в маске, хорошо проветривают помещение и делают уборку со спецсредствами. Но это очень редкая ситуация», - отметил он.

