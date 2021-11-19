В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 67%

В сообщении уточняется, что полную вакцинацию в столице прошли 5 538 247 граждан, уровень коллективного иммунитета достиг 67,1%.

«В Московской области на 19 ноября вакцинация первым компонентом выполнена 4 256 971 раз, 3 951 881 - полная вакцинация, 69,6% - коллективный иммунитет», - сообщается на сайте.

Ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил, что убеждёнными противниками вакцинации от коронавируса можно назвать только 10–15% россиян.