Ученые выявили маркеры, которые помогут диагностировать рак на ранней стадии

Ученые из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИМБХ) выявили белковые маркеры, которые позволяют обнаружить рак легких и колоректальный рак на ранней стадии. Это открытие значительно улучшит диагностику этих трудно выявляемых заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Рак легких и колоректальный рак — одни из самых распространенных видов онкологических заболеваний, однако они часто диагностируются на поздних стадиях, что снижает шансы на успешное лечение.

Ученые выяснили, что риск заболеть раком определяется еще до рождения человека

Текущие методы диагностики, такие как колоноскопия для колоректального рака и компьютерная томография для рака легких, не всегда позволяют выявить болезнь на ранней стадии. Существующие онкомаркеры, например РЭА и СА 19-9, как правило, показывают повышенные значения только на поздних этапах заболевания.

Исследователи выяснили, что опухолевые клетки постоянно секретируют определенные белки, которые помогают раковым клеткам расти и избегать иммунного ответа организма. Эти белки могут быть обнаружены в крови, что позволит диагностировать рак на более ранних стадиях. В ходе исследований ученым удалось выделить 67 белковых биомаркеров, различающихся по содержанию в клетках рака легких и колоректального рака, используя клеточные линии как модель для этих заболеваний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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