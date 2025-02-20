Ученые выявили маркеры, которые помогут диагностировать рак на ранней стадии

Ученые из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИМБХ) выявили белковые маркеры, которые позволяют обнаружить рак легких и колоректальный рак на ранней стадии. Это открытие значительно улучшит диагностику этих трудно выявляемых заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Рак легких и колоректальный рак — одни из самых распространенных видов онкологических заболеваний, однако они часто диагностируются на поздних стадиях, что снижает шансы на успешное лечение.