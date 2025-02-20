Ученые выявили маркеры, которые помогут диагностировать рак на ранней стадии
Ученые из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИМБХ) выявили белковые маркеры, которые позволяют обнаружить рак легких и колоректальный рак на ранней стадии. Это открытие значительно улучшит диагностику этих трудно выявляемых заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Рак легких и колоректальный рак — одни из самых распространенных видов онкологических заболеваний, однако они часто диагностируются на поздних стадиях, что снижает шансы на успешное лечение.
Текущие методы диагностики, такие как колоноскопия для колоректального рака и компьютерная томография для рака легких, не всегда позволяют выявить болезнь на ранней стадии. Существующие онкомаркеры, например РЭА и СА 19-9, как правило, показывают повышенные значения только на поздних этапах заболевания.
Исследователи выяснили, что опухолевые клетки постоянно секретируют определенные белки, которые помогают раковым клеткам расти и избегать иммунного ответа организма. Эти белки могут быть обнаружены в крови, что позволит диагностировать рак на более ранних стадиях. В ходе исследований ученым удалось выделить 67 белковых биомаркеров, различающихся по содержанию в клетках рака легких и колоректального рака, используя клеточные линии как модель для этих заболеваний, передает «Радиоточка НСН».
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