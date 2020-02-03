Ученые выяснили, как мелодия будильника влияет на скорость пробуждения

Люди чувствуют себя более бодрыми и просыпаются быстрее, если слышат мелодичные звуки будильника. К такому выводу пришли специалисты Мельбурнского королевского технологического университета.

Австралийские специалисты отслеживали, как разные сигналы будильника влияют на бодрость или сонливость 50 добровольцев. В частности, они заострили внимание на том, как быстро исчезает так называемая инерция сна — особое «заторможенное» состояние сразу после пробуждения, которое может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

В итоге, в ходе эксперимента выяснилось, что громкость и длительность сигнала будильника не влияла на состояние участников эксперимента. Главным параметром, который будил их лучше всего, делал бодрее и работоспособнее, оказалась мелодичность звука. При этом резкие и неприятные звуки, напротив, увеличивали время инерции сна.