Ученые выяснили, как мелодия будильника влияет на скорость пробуждения
Люди чувствуют себя более бодрыми и просыпаются быстрее, если слышат мелодичные звуки будильника. К такому выводу пришли специалисты Мельбурнского королевского технологического университета.
Австралийские специалисты отслеживали, как разные сигналы будильника влияют на бодрость или сонливость 50 добровольцев. В частности, они заострили внимание на том, как быстро исчезает так называемая инерция сна — особое «заторможенное» состояние сразу после пробуждения, которое может длиться от нескольких минут до нескольких часов.
В итоге, в ходе эксперимента выяснилось, что громкость и длительность сигнала будильника не влияла на состояние участников эксперимента. Главным параметром, который будил их лучше всего, делал бодрее и работоспособнее, оказалась мелодичность звука. При этом резкие и неприятные звуки, напротив, увеличивали время инерции сна.
Между тем, ранее НСН рассказала, почему бессонные ночи опасны для здоровья. По словам руководителя программы «СТОП-инсульт», врача-ангионевролога Евгения Широкова, отказ от сна может повлечь срыв суточных сердечных ритмов и повысить риск поражений для сосудов. Особенно для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых людей.
Усугубить опасность может бессонная ночь в сочетании с употреблением алкоголя, из-за того, что человеку в этой ситуации придется отказываться от приема важных лекарств, предупредил Широков.
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