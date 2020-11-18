Ученые выяснили идеальную продолжительность сна для долголетия

У участников исследования, у которых была диагностирована сердечная недостаточность, отмечались проблемы со сном: у одних была бессонница, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.

Как стало известно, подъем не позже семи утра и ранний отбой помогают человеку быстрее засыпать.

Также рекомендовано последний час перед сном отказаться от мобильных телефонов, чтобы не нарушать выработку гормона сна – мелатонина.

