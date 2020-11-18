Ученые выяснили идеальную продолжительность сна для долголетия

Продолжительность сна имеет важное значение для защиты от сердечной недостаточности, сообщает издание Express со ссылкой на исследование американских ученых.

По словам экспертов, у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Речь идет о сне продолжительностью от семи до восьми часов каждую ночь.

Стали известны наиболее опасные позы для сна

У участников исследования, у которых была диагностирована сердечная недостаточность, отмечались проблемы со сном: у одних была бессонница, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.

Как стало известно, подъем не позже семи утра и ранний отбой помогают человеку быстрее засыпать.

Также рекомендовано последний час перед сном отказаться от мобильных телефонов, чтобы не нарушать выработку гормона сна – мелатонина.

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